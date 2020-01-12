В Ираке атаковали авиабазу с военными США

В воскресенье, 12 января, четыре человека были ранены во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака. Там размещаются американские войска. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на Reuters.

В заявлении иракских военных говорится, что восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада, и из четырех раненых были два офицера.

Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.

О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.

В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.



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