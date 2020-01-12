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12 января 2020, воскресенье, 23:17 561
Мир 2020-01-13T00:00:02+02:00
Українські Новини
В Ираке атаковали авиабазу с военными США

В Ираке атаковали авиабазу с военными США

Валерия Драгомирова
Иран, Ирак, США, Атака

В воскресенье, 12 января, четыре человека были ранены во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака. Там размещаются американские войска. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на Reuters.

В заявлении иракских военных говорится, что восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к северу от столицы Багдада, и из четырех раненых были два офицера.

Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.

О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.

В заявлении иракских военных не сказано, кто стоит за атакой, и не упоминается об усиленной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.


Как сообщали Українські Новини, 8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. 

Ранее сообщалось, что Иран выходит из "ядерной сделки " и готовит ракетные войска для мести США за убийство Сулеймани.

Тем временем в США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой.

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