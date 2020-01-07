США не выводят войска из Ирака, несмотря на решение иракского парламента

США не выводят войска из Ирака, несмотря на то, что ранее парламент Ирака проголосовал за вывод из страны американских военных.

Об этом в интервью американскому каналу CNN заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет "Голос Америки".

В интервью министр обороны США отметил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном.

"Мы не стремимся начать войну с Ираном, но готовы ее закончить", - заявил Эспер.

Во время интервью Эспер настоял на том, что США имели достаточные основания для убийства иранского генерала Солеймани прошлой неделе. По словам министра обороны, "один террористический лидер, террористической организации встречался с другим, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные нападения на американских дипломатов, силы и объекты".

"Я считаю, что мы прибегли к соответствующим мерам, чтобы устранить этих субъектов с поля боя", - заявил Эспер.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как по меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали из-за давки на церемонии прощания с погибшим в результате атаки американского дрона генералом Касемом Сулеймани США перебрасывают шесть бомбардировщиков B-52 на островную базу Диего-Гарсия в Индийском океане.

Также Трамп угрожает Ирану нанести мощные удары по 52 объектам.