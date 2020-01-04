В США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой

В США сайт призывной службы обвалился из-за массового распространения дезинформации и спекуляций на тему Третьей мировой войны. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN. Обвал сайта произошел через несколько часов после сообщения о том, что командир элитными силами Ирана Касем Сулеймани был убит в результате американского авиаудара по приказу Дональда Трампа. Хэштег #WorldWarIII (Третья мировая война) был одним из самых популярных трендов в Twitter в пятницу. Авиаудар привел к угрозам возмездия со стороны правительства Ирана и эскалации напряженности между США и Ираном. В социальных сетях это вызвало опасения по поводу войны между двумя странами и возможности еще одного военного призыва в США. "Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время переживает высокие объемы трафика", - сообщила призывная служба в своем Twitter. "Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, попробуйте сделать это позже сегодня, поскольку мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение", – сообщили в службе. По законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.Как сообщали Українські Новини, Помпео заявил, что США убили иранского генерала, чтобы предотвратить "неизбежную атаку". Кроме того, Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани.