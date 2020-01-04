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  • В США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой
04 января 2020, суббота, 15:42 206
Мир 2020-01-04T15:42:02+02:00
Українські Новини
В США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой

В США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой

Валерия Драгомирова
США, Иран, Касем Сулеймани, Третья мировая война
Флаг США. Фото: pexels
Флаг США. Фото: pexels

В США сайт призывной службы обвалился из-за массового распространения дезинформации и спекуляций на тему Третьей мировой войны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Обвал сайта произошел через несколько часов после сообщения о том, что командир элитными силами Ирана Касем Сулеймани был убит в результате американского авиаудара по приказу Дональда Трампа. Хэштег #WorldWarIII (Третья мировая война) был одним из самых популярных трендов в Twitter в пятницу.

Авиаудар привел к угрозам возмездия со стороны правительства Ирана и эскалации напряженности между США и Ираном. В социальных сетях это вызвало опасения по поводу войны между двумя странами и возможности еще одного военного призыва в США.

"Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время переживает высокие объемы трафика", - сообщила призывная служба в своем Twitter.


"Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, попробуйте сделать это позже сегодня, поскольку мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение", – сообщили в службе.

По законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.

Как сообщали Українські Новини, Помпео заявил, что США убили иранского генерала, чтобы предотвратить "неизбежную атаку". 

Кроме того, Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани


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