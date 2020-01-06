Иран выходит из "ядерной сделки " и готовит ракетные войска для мести США

Иран заявил о том, что выходит из ядерной программы 2015 года в ответ на убийство Америкой генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана, передает AP.

Отмечается, что сообщение поступило 5 января вечером после того, как иранские чиновники заявили, что Тегеран рассматривает возможность принять еще более жесткие меры в адрес США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на пятницу в Багдаде.



Государственное телевидение показало заявление администрации Президента Ирана Хасана Рухани о том, что отныне страна не будет соблюдать ограничения по обогащению, количества накопленного обогащенного урана, а также исследований и разработок в своей ядерной отрасли.



Государственное телевидение Ирана сообщило, что страна больше не будет придерживаться одного из положений ядерной сделки 2015 года.



Как сообщали Українські Новини, Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в случае нападения со стороны Ирана Вашингтон нанесет удар по 52 "иранских объектах".