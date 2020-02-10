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10 февраля 2020, понедельник, 09:02 258
Мир 2020-02-10T09:02:21+02:00
Українські Новини
Количество погибших из-за коронавируса превысило 900

Количество погибших из-за коронавируса превысило 900

Елизавета Кесельман
Смерть, Смерть от коронавируса, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Количество погибших от смертоносного коронавируса на момент 10 февраля превысило 900 лучаев. Об этом передает CNN со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Отмечается, что на территории Китая 9 февраля зафиксировали 3062 новых подтвержденных случаев заражения, на данный момент их общее их количество возросло до 40171.

Международная группа экспертов под эгидой ВОЗ отправилась в Пекин, чтобы помочь в борьбе с эпидемией.

Как отмечает агентство Reuters, в эти выходные в Ухане от коронавируса умер американец – он стал первой подтвержденной жертвой – не китайцем.

Вирус распространился как минимум на 27 стран и территорий, заразив более 330 человек. Сообщалось о двух случаях смерти за пределами материкового Китая.

Как сообщали Українські Новини, в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса

Кроме того, от коронавируса умер врач, который одним из первых его обнаружил и был за это репрессирован.

Также в МИД подтвердили, что гражданин Украины, который находился на борту лайнера Diamond Princess, заболел китайским коронавирусом 2019-nCoV.

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Количество погибших из-за коронавируса превысило 900
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