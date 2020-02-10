Количество погибших из-за коронавируса превысило 900

Количество погибших от смертоносного коронавируса на момент 10 февраля превысило 900 лучаев. Об этом передает CNN со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая. Отмечается, что на территории Китая 9 февраля зафиксировали 3062 новых подтвержденных случаев заражения, на данный момент их общее их количество возросло до 40171. Международная группа экспертов под эгидой ВОЗ отправилась в Пекин, чтобы помочь в борьбе с эпидемией. Как отмечает агентство Reuters, в эти выходные в Ухане от коронавируса умер американец – он стал первой подтвержденной жертвой – не китайцем. Вирус распространился как минимум на 27 стран и территорий, заразив более 330 человек. Сообщалось о двух случаях смерти за пределами материкового Китая. Как сообщали Українські Новини, в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса. Кроме того, от коронавируса умер врач, который одним из первых его обнаружил и был за это репрессирован. Также в МИД подтвердили, что гражданин Украины, который находился на борту лайнера Diamond Princess, заболел китайским коронавирусом 2019-nCoV.