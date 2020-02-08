Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском и попросил его помочь в освобождении украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в аннексированном Крыму и в России. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

Так, Зеленский отметил, что понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - говорится в сообщении Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский обсудил с премьером Италии возвращение в Украину военного Маркива.

Ранее Зеленский заявил, что скоро появятся даты возвращения пленных украинцев из России.

Тем временем Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина.