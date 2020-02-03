Зеленский заявил, что скоро появятся даты возвращения пленных украинцев из России

Президент Владимир Зеленский ожидает в ближайшее время согласования 2 списков по обмену пленными - с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" и Россией.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передают Українськi Новини.

"Сейчас у нас действительно продолжается обмен, обмен в 2 направлениях. Это обмен и разговор в формате Трехсторонней группы в Минске. Это обмен наших пленных, которые находятся за решеткой или в подвалах, по-разному, на временно оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой... Я думаю, что в ближайшее время будут даты по первой части наших пленных", - сказал он.

Зеленский отметил, что украинская сторона уже передала список с пленными на временно оккупированные территории.

Кроме этого, Зеленский сообщил о второй группе пленных, обмен которых будет согласовываться с Россией.

"Второй трек - это разговор с российской стороной касательно обмена наших пленных, которые находятся в Крыму и на территории Российской Федерации... Там также началась работа, и я уверен, что также в ближайшее время будут даты и общество увидит списки", - отметил он.

Он также отметил, что большинство пленных, о которых ведется разговор с Россией, являются крымскими татарами.

Кроме этого, Зеленский считает возвращение граждан Украины из плена основной задачей правительства.

Кроме того, в Офисе президента трижды ошиблись в имени турецкого президента Эрдогана.



Также в Киеве сняли кортеж Эрдогана из 19 авто.