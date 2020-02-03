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  • Зеленский заявил, что скоро появятся даты возвращения пленных украинцев из России
03 февраля 2020, понедельник, 17:47 40
Политика 2020-02-03T17:47:50+02:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что скоро появятся даты возвращения пленных украинцев из России

Зеленский заявил, что скоро появятся даты возвращения пленных украинцев из России

Ольга Фандорина
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Брифинг, Освобождение пленных
Эрдоган, Зеленский и Аваков на брифинге. Скриншот Офиса президента
Эрдоган, Зеленский и Аваков на брифинге. Скриншот Офиса президента

Президент Владимир Зеленский ожидает в ближайшее время согласования 2 списков по обмену пленными - с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" и Россией.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передают Українськi Новини.

"Сейчас у нас действительно продолжается обмен, обмен в 2 направлениях. Это обмен и разговор в формате Трехсторонней группы в Минске. Это обмен наших пленных, которые находятся за решеткой или в подвалах, по-разному, на временно оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой... Я думаю, что в ближайшее время будут даты по первой части наших пленных", - сказал он.

Зеленский отметил, что украинская сторона уже передала список с пленными на временно оккупированные территории.

Кроме этого, Зеленский сообщил о второй группе пленных, обмен которых будет согласовываться с Россией.

"Второй трек - это разговор с российской стороной касательно обмена наших пленных, которые находятся в Крыму и на территории Российской Федерации... Там также началась работа, и я уверен, что также в ближайшее время будут даты и общество увидит списки", - отметил он.

Он также отметил, что большинство пленных, о которых ведется разговор с Россией, являются крымскими татарами. 

Кроме этого, Зеленский считает возвращение граждан Украины из плена основной задачей правительства.

Кроме того, в Офисе президента трижды ошиблись в имени турецкого президента Эрдогана. 


Также в Киеве сняли кортеж Эрдогана из 19 авто. 

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