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05 февраля 2020, среда, 21:44 44
Президент 2020-02-05T21:44:18+02:00
Українські Новини
Зеленский в Ватикане встретится с Папой Римским

Зеленский в Ватикане встретится с Папой Римским

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Ватикан, Украина-Италия, Папа Римский
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский посетит Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском 8 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"8 февраля состоится официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан", - сказано в нем.

Программой визита предусмотрена встреча главы государства с Папой Римским Франциском.

Состоится также встреча Президента с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Как сообщали Українськi Новини, украинская и американская стороны считают, что официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в США должен проходить после достижения значительного прогресса в переговорах об усилении торгово-экономических отношений, чтобы быть предметным.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Украину вечером 30 января. 

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