Зеленский в Ватикане встретится с Папой Римским

Президент Владимир Зеленский посетит Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском 8 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"8 февраля состоится официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан", - сказано в нем.

Программой визита предусмотрена встреча главы государства с Папой Римским Франциском.

Состоится также встреча Президента с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Как сообщали Українськi Новини, украинская и американская стороны считают, что официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в США должен проходить после достижения значительного прогресса в переговорах об усилении торгово-экономических отношений, чтобы быть предметным.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Украину вечером 30 января.