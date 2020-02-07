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07 февраля 2020, пятница, 20:19 25
Общество 2020-02-07T20:20:24+02:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с премьером Италии возвращение в Украину военного Маркива

Зеленский обсудил с премьером Италии возвращение в Украину военного Маркива

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Джузеппе Конте, Италия, Виталий Маркив
Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода
Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский во время встречи обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте закрытие "представительств" самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" в Италии и возвращение в Украину военного Виталия Маркива.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал глава государства в комментарии СМИ.

Также политики обсудили дело бойца Национальной гвардии Виталия Маркива, заключенного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сообщил Президент.

Кроме того, мать Маркива поблагодарила Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

Как сообщали Українськi Новини, суд в Италии приговорил к 24 годам тюрьмы украинского военного Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.


В Офисе президента заявили, что Украина обжалует приговор Маркиву

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