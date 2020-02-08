Зеленський попросив Папу Римського допомогти у звільненні полонених українців

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском і попросив його допомогти у звільненні українців, які перебувають у полоні на Донбасі, в анексованому Криму і в Росії. Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

Так, Зеленський зазначив, що понтифік робить все можливе для досягнення миру і гармонії в усьому світі.

"Папа Римський робить все можливе для досягнення миру і гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти із звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму і в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обговорив з прем'єром Італії повернення в Україну військового Марківа.

Раніше Зеленський заявив, що скоро з'являться дати повернення полонених українців з Росії.

Тим часом Туреччина обіцяє підняти питання деокупації Криму та звільнення полонених в ході візиту Путіна.