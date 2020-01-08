подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
08 января 2020, среда, 12:47 95
Внешняя политика 2020-01-08T13:11:47+02:00
Українські Новини
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина

Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина

Валерия Драгомирова
Турция, Россия, Путин, Крым, Освобождение пленных
Турция. Фото: daily.com.ua
Турция. Фото: daily.com.ua

Турецкая сторона обещает поднять вопрос о деоккупации Крыма и освобождении незаконно удерживаемых украинцев в ходе визита Президент России Владимира Путина.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в микроблоге Twitter, сообщая о своем телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передают Українські Новини.

"Мой коллега также подчеркнул: Турция поднимет вопросы о деоккупации Крыма и освобождении всех граждан Украины, незаконно задержанных в России и на оккупированных территориях во время сегодняшнего визита Путина", - написал он.

Пристайко также поблагодарил Чавушоглу за соболезнования по поводу погибших в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в Тегеране (Иран).

Согласно сообщению на сайте Президента России, 8 января пребывает с визитом в Турции, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" и встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, планируется обсуждение перспектив развития российско-турецкого сотрудничества и актуальных международных проблем, включая ситуацию в Сирии и Ливии.

Как сообщали Українські Новини, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан: 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц.

Больше новостей о: Турция Россия Путин Крым Освобождение пленных

Новости
После Рождества курс продажи доллара и евро понизился, а покупки - повысился 13:19
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа в Иране - МАУ опубликовала имена погибших 9 членов экипажа: онлайн трансляция 13:10 Обновляется
В МАУ назвали имена погибших украинцев на борту разбившегося в Иране самолета 12:55 Обновлено
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина 12:47
Украина прекратила полеты в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ 12:30 Обновлено
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Елена Зеленская в музее Омана. Фото: Facebook
Первая леди Украины пошла в Национальный музей Омана в шлепках 15:55
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Международные профсоюзы осудили украинскую власть и новый Трудовой кодекс 16:43
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Украинцы просят власти запретить продажу петард в Украине 15:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok