Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина

Турецкая сторона обещает поднять вопрос о деоккупации Крыма и освобождении незаконно удерживаемых украинцев в ходе визита Президент России Владимира Путина.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в микроблоге Twitter, сообщая о своем телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передают Українські Новини.



"Мой коллега также подчеркнул: Турция поднимет вопросы о деоккупации Крыма и освобождении всех граждан Украины, незаконно задержанных в России и на оккупированных территориях во время сегодняшнего визита Путина", - написал он.



Пристайко также поблагодарил Чавушоглу за соболезнования по поводу погибших в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в Тегеране (Иран).



Согласно сообщению на сайте Президента России, 8 января пребывает с визитом в Турции, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" и встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, планируется обсуждение перспектив развития российско-турецкого сотрудничества и актуальных международных проблем, включая ситуацию в Сирии и Ливии.



Как сообщали Українські Новини, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан: 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц.