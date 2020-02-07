Шокин считает, что стал жертвой отношений Порошенко и руководства США

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что стал разменной монетой в отношениях между бывшим Президентом Петром Порошенко и руководством США. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Безусловно (так и было). Когда мне Порошенко говорил, что надо уйти, он говорил, что нужны деньги и что Байден не даст их, пока я буду на работе", - сказал Шокин.

При этом он не обижается на Порошенко из-за своего увольнения.

"Знаете, он поступил в этой ситуации как-то мудро для государства, если эти деньги действительно пошли на страну. Но я не знаю, куда эти деньги пошли", - добавил Шокин.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что будь он на месте Петра Порошенко, то поступил бы совершенно по-другому.

Как сообщали Українськi Новини, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин надеется, что суд восстановит его в должности генпрокурора.

Также Шокин хочет подать иск против экс-вице-президента США Джо Байдена за оскорбления в свой адрес.

Ранее сообщалось о том, что Шокин перенес две остановки сердца из-за отравления ртутью.