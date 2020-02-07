Показатели ртути в крови Шокина были смертельными, - врач

Врач австрийской клиники Николай Корпан заявляет, что бывший генпрокурор Виктор Шокин был отравлен ртутью и ее показатели в крови были смертельными.

Об этом Корпан рассказал в интервью Українським Новинам.

"Виктор Николаевич обратился по поводу жалоб и мы начали разбираться в их причине. Когда мы сделали масштабные исследования, в частности, тяжелых металлов, мы получили результаты о том, что показатели ртути в крови были очень высокими. Сначала мы не поверили, потому что показатели говорили о смертельной дозе. Мы посчитали сначала, что это какая-то техническая ошибка и перепроверив подтвердилось, что именно показатель ртути в крови Виктора Шокина был на уровне 9,7 и мы начали интенсивную терапию", - сообщил врач.

По его словам, позже начали проявляться симптомы, которые приводят к смерти человека, в частности, нарушения белой и красной формулы крови как у онкобольного или как при химиотерапии.

"Наступила анемия, потом мы увидели, что начали страдать функции печени. Из семи показателей все начали повышаться. Когда мы проверили почки, то из 5 показателей все пять также превысили рамки патологии. Поэтому, после того как мы поставили диагноз острого отравления ртутью, которая приводит к летальному исходу, мы вынуждены были прибегнуть к специальной терапии с применением специальных антидотов", - отметил Корпан.

Он добавил, что поскольку отравления ртутью являются редкими случаями, в Австрии антидотов не смогли найти.

При этом, лекарство удалось найти и доставить из Германии и в течение дня.

На данный момент, со слов врача, последние показатели ртути в крови Шокина снизились, но пока не пришли в норму.

Он не смог спрогнозировать, сколько времени займет реабилитация Шокина после отравления.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители Греции проводят расследование возможного отравления ртутью экс-генпрокурора Шокина.

Тем временем, в сентябре Шокин находилася в Украине и не комментирует дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

В июле экс-генпрокурора Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета.