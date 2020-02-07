Показатели ртути в крови Шокина были смертельными, - врач

Врач австрийской клиники Николай Корпан заявляет, что бывший генпрокурор Виктор Шокин был отравлен ртутью и ее показатели в крови были смертельными. Об этом Корпан рассказал в интервью Українським Новинам. "Виктор Николаевич обратился по поводу жалоб и мы начали разбираться в их причине. Когда мы сделали масштабные исследования, в частности, тяжелых металлов, мы получили результаты о том, что показатели ртути в крови были очень высокими. Сначала мы не поверили, потому что показатели говорили о смертельной дозе. Мы посчитали сначала, что это какая-то техническая ошибка и перепроверив подтвердилось, что именно показатель ртути в крови Виктора Шокина был на уровне 9,7 и мы начали интенсивную терапию", - сообщил врач. По его словам, позже начали проявляться симптомы, которые приводят к смерти человека, в частности, нарушения белой и красной формулы крови как у онкобольного или как при химиотерапии. "Наступила анемия, потом мы увидели, что начали страдать функции печени. Из семи показателей все начали повышаться. Когда мы проверили почки, то из 5 показателей все пять также превысили рамки патологии. Поэтому, после того как мы поставили диагноз острого отравления ртутью, которая приводит к летальному исходу, мы вынуждены были прибегнуть к специальной терапии с применением специальных антидотов", - отметил Корпан. Он добавил, что поскольку отравления ртутью являются редкими случаями, в Австрии антидотов не смогли найти. При этом, лекарство удалось найти и доставить из Германии и в течение дня. На данный момент, со слов врача, последние показатели ртути в крови Шокина снизились, но пока не пришли в норму. Он не смог спрогнозировать, сколько времени займет реабилитация Шокина после отравления. Как сообщали Українськi Новини, правоохранители Греции проводят расследование возможного отравления ртутью экс-генпрокурора Шокина. Тем временем, в сентябре Шокин находилася в Украине и не комментирует дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. В июле экс-генпрокурора Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета.