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06 февраля 2020, четверг, 20:36 82
Верховная Рада и партии 2020-02-06T20:36:31+02:00
Українські Новини
Рада перенесла на завтра рассмотрение отмены моратория на продажу сельхозземель

Рада перенесла на завтра рассмотрение отмены моратория на продажу сельхозземель

Анна Рудык
Продажа земли, Рынок земли, Мораторий на продажу земли, Верховная Рада
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Несмотря на то, что Арахамия обещал "земельную ночь" в Раде, Верховная Рада закрыла вечернее пленарное заседание.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Вечернее заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - сказал он.

До этого Рада рассмотрела 184 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10 об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупки иностранцами до 2024 года. 

Следующее заседание состоится 7 февраля в 10:00.

Как сообщали Українські Новини, 6 февраля, в день рассмотрения в Раде законопроекта о рынке земли, около 1 тыс. активистов у здания Верховной Рады протестовали против открытия рынка земли.

Ранее ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу.

Тем временем Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.

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