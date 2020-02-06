Рада перенесла на завтра рассмотрение отмены моратория на продажу сельхозземель

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Вечернее заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - сказал он.

До этого Рада рассмотрела 184 из 4 018 поправок к законопроекту №2178-10 об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупки иностранцами до 2024 года.

Следующее заседание состоится 7 февраля в 10:00.

Как сообщали Українські Новини, 6 февраля, в день рассмотрения в Раде законопроекта о рынке земли, около 1 тыс. активистов у здания Верховной Рады протестовали против открытия рынка земли.

Ранее ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу.

Тем временем Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.