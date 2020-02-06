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06 лютого 2020, четвер, 20:36 8
Верховна Рада і партії 2020-02-06T20:41:55+02:00
Українські Новини
Рада перенесла на завтра розгляд скасування мораторію на продаж сільгоспземель

Рада перенесла на завтра розгляд скасування мораторію на продаж сільгоспземель

Анна Рудык
Мораторій на продаж землі, Ринок землі, Продаж землі, Верховна Рада
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Незважаючи на те, що Арахамія обіцяв "земельну ніч" у Раді, Верховна Рада закрила вечірнє пленарне засідання.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую закритим", - сказав він.

До цього Рада розглянула 184 з 4 018 поправок до законопроекту №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року.

Наступне засідання відбудеться 7 лютого о 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого, в день розгляду в Раді законопроекту про ринок землі, близько 1 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестували проти відкриття ринку землі.

Раніше ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу.

Тим часом Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.

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