Рада перенесла на завтра розгляд скасування мораторію на продаж сільгоспземель

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую закритим", - сказав він.

До цього Рада розглянула 184 з 4 018 поправок до законопроекту №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року.

Наступне засідання відбудеться 7 лютого о 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого, в день розгляду в Раді законопроекту про ринок землі, близько 1 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестували проти відкриття ринку землі.

Раніше ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу.

Тим часом Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.