Рада перенесла на завтра розгляд скасування мораторію на продаж сільгоспземель

Незважаючи на те, що Арахамія обіцяв "земельну ніч" у Раді, Верховна Рада закрила вечірнє пленарне засідання. Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини. "Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую закритим", - сказав він. До цього Рада розглянула 184 з 4 018 поправок до законопроекту №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року. Наступне засідання відбудеться 7 лютого о 10:00. Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого, в день розгляду в Раді законопроекту про ринок землі, близько 1 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестували проти відкриття ринку землі. Раніше ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу. Тим часом Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.