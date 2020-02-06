Гривна постепенно возвращается к своему минимуму: курс валют на четверг

Национальный банк, после того как в предыдущий торговый день, 5 февраля, повысил курс гривны на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD, снова повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 февраля, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,3574 1 доллар США 24,7959 1 швейцарский франк 25,4774 10 иен 2,2594 10 российских рублей 3,9582 1 евро 27,3152

Как сообщали Українські Новини, в январе международные резервы выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте).

Также в январе население продало валюты на 102,4 млн долларов больше, чем купило. В январе население продало 1 416,3 млн долларов и купило 1 313,9 млн долларов.

Тем временем НБУ упростил порядок раскрытия банковской тайны и тем самым дал возможность посмотреть банковские транзакции украинцев.

Напомним, в июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 64 единицы до 8 205 отделений, в то время, как в сентябре население забирало валютные вклады из банков.