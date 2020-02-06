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06 февраля 2020, четверг, 05:55 10
Экономика 2020-02-06T05:55:01+02:00
Українські Новини
Гривна постепенно возвращается к своему минимуму: курс валют на четверг

Гривна постепенно возвращается к своему минимуму: курс валют на четверг

Таня Войтюк
Курс валют, Курс гривны, НБУ, курс доллара, Курс евро, Доллар, Евро, Рубль, Фунт стерлингов, Официальный курс
Курс валют
Курс валют

Национальный банк, после того как в предыдущий торговый день, 5 февраля, повысил курс гривны на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD, снова повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 февраля, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,3574
1 доллар США 24,7959
1 швейцарский франк 25,4774
10 иен 2,2594
10 российских рублей 3,9582
1 евро 27,3152

Как сообщали Українські Новини, в январе международные резервы выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте).

Также в январе население продало валюты на 102,4 млн долларов больше, чем купило. В январе население продало 1 416,3 млн долларов и купило 1 313,9 млн долларов.

Тем временем НБУ упростил порядок раскрытия банковской тайны и тем самым дал возможность посмотреть банковские транзакции украинцев. 

Напомним, в июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 64 единицы до 8 205 отделений, в то время, как в сентябре население забирало валютные вклады из банков.

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