Нардеп Кива собирается судиться с Рябошапкой из-за драки в ресторане

После того, как Рябошапка открыл уголовное дело против Кивы за нанесение телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве, депутат Верховной Рады Илья Кива (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") пообещал генеральному прокурору встретиться в суде.

Об этом он заявил в ходе заседания комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передают Українські Новини.

Кива пояснил, что он будет судиться с ним из-за квалификации дела, открытого по факту драки с его участием в ресторане в Киеве.

"Встретимся в суде", - сказал он.

Также Кива сообщил, что вынужден был вывезти своих детей за границу из-за дела по факту драки.

Как сообщали Українськi Новини, нардеп Илья Кива устроил драку в ресторане в центре Киева с ветераном АТО, а затем сам позвонил в милицию и нажаловался что его избили. Позже Илья Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook.

Ранее Илья Кива, скандальное видео с участием которого разлетелось по сети, прошелся в маске Джокера по сессионному залу, потом снял ее и положил на трибуну Верховной Рады во время выступления новоиспеченного нардепа Сергея Рудыка.