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12 ноября 2019, вторник, 14:45 477
Верховная Рада и партии 2019-11-12T14:51:22+02:00
Українські Новини
Парламент или цирк: Нардеп Кива появился в Раде в маске Джокера

Парламент или цирк: Нардеп Кива появился в Раде в маске Джокера

Верховная Рада, Джокер, Бэтмен, Илья Кива, пранкер Джокер
Илья Кива в маске. Фото: Facebook/Ян Доброносов
Илья Кива в маске. Фото: Facebook/Ян Доброносов

Бывший советник министра внутренних дел (Арсена Авакова в 2016-2017 годах) Илья Кива, скандальное видео с участием которого разлетелось по сети, прошелся в маске Джокера по сессионному залу, потом снял ее и положил на трибуну Верховной Рады во время выступления новоиспеченного нардепа Сергея Рудыка. 

Об этом сообщает парламентский фотокорреспондент и оператор Ян Доброносов на странице в Facebook.

Депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива пришел на заседание Верховной Рады в маске Джокера - известного киноперсонажа из саги о Бэтмене.

"Цирк? А, нет, парламент", - подписал фотографию Доброносов.

Кива в маске. Фото: Facebook/Ян ДоброноссовИлья Кива в маске. Фото: Facebook/Ян Доброносов

Илья Кива в маске. Фото: Facebook/Ян Доброносов Илья Кива и Сергей Рудык. Фото: Facebook/Ян Доброносов

В соцсетях этот пост уже начал набирать популярность. Некоторые советуют нардепу похудеть для новой роли Джокера, остальные же выразили недовольство сложившейся ситуацией.

Как сообщали Українські Новини, "Джокером" также называет себя пранкер, который в последние время публиковал свои переписки с нардепами от "Слуги народа".

Так, "Джокер" публиковал личные переписки с председателем комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богданом Яременко и заместителем председателя фракции Николаем Тищенко. 

Также пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа".

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