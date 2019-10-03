История моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, - Кива

Депутат Верховной Рады Илья Кива назвал скандальное видео, разлетевшееся по социальным сетям, на котором он якобы мастурбировал, фейком.

Об этом Кива сказала комментарии "Стране".

"Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же, если есть что... Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью. Наше общество больно и наполнилось фриками - фейковая история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли", - сказал он.

Отмечается, что видео, на котором депутат дотрагивается до половых органов во время заседания Рады появилось в сети 2 октября. Сообщалось, что якобы Кива мастурбировал после переписки с моделью из Одессы.

В свою очередь Юлия Панкратова рассказала, зачем ей звонил Илья Кива, Панкратова рассказала, что после опубликованного видео ей звонили из разных телеканалов и интернет-издательств.

После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале.