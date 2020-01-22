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  • Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook
22 января 2020, среда, 18:58 12
Политика 2020-01-22T18:59:02+02:00
Українські Новини
Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook

Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook

Елизавета Кесельман
Илья Кива, Нападение на Киву, Нардепы, Депутат Кива
Илья Кива. Фото: facebook.com/kivailya
Илья Кива. Фото: facebook.com/kivailya

Народный депутат от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива после скандальной драки, устроенной в ресторане "Мокко" в Киеве, на своей странице в Facebook заявил о том, что драке предшествовали угрозы в социальных сетях напротяжении полугода.

 

Скриншоты: facebook.com/kivailyaСкриншоты: facebook.com/kivailya

"Ради избежания распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому. По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", - написал нардеп.

Как сообщали Українські Новини,ранее бывший советник министра внутренних дел (Арсена Авакова в 2016-2017 годах) Илья Кива, скандальное видео с участием которого разлетелось по сети, прошелся в маске Джокера по сессионному залу, потом снял ее и положил на трибуну Верховной Рады во время выступления новоиспеченного нардепа Сергея Рудыка. 

Кроме того, после скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале.

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