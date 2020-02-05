Нардеп Кива збирається судитися з Рябошапкою через бійку в ресторані

Після того, як Рябошапка відкрив кримінальну справу проти Ківи за нанесення тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві, депутат Верховної Ради Ілля Кива (фракція "Опозиційна платформа - За життя") пообіцяв генеральному прокурору зустрітися в суді.

Про це він заявив в ході засідання комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, передають Українські Новини.

Кива пояснив, що він буде судитися з ним через кваліфікацію справи, порушеної за фактом бійки з його участю в ресторані в Києві.

"Зустрінемося в суді", - сказав він.

Також Кива повідомив, що змушений був вивезти своїх дітей за кордон через справи за фактом бійки.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп Ілля Кива влаштував бійку в ресторані в центрі Києва з ветераном АТО, а потім сам зателефонував у міліцію і наскаржився, що його побили. Пізніше Ілля Кива поскаржився, що АТОшник, з яким він зчепився в ресторані, раніше погрожував йому в Facebook.

Раніше Ілля Кива, скандальне відео за участю якого розлетілося по мережі пройшовся в масці Джокера сесійною залою, потім зняв її і поклав на трибуну Верховної Ради під час виступу новоспеченого нардепа Сергія Рудика.