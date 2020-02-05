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05 февраля 2020, среда, 05:29 1175
Финансы 2020-02-05T05:29:01+02:00
Українські Новини
Доллар обвалился: в среду НБУ укрепил гривну

Доллар обвалился: в среду НБУ укрепил гривну

Ярина Вацяк
Официальный курс, Курс евро, курс рубля, курс доллара, Курс гривны, Курс НБУ
Курс валют
Курс валют

Национальный банк после того, как на прошлой неделе продавал валюту для сдерживания девальвации, повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 февраля, на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 февраля, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на среду, 5 февраля:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,3751
1 доллар США 24,8523
1 швейцарский франк 25,6580
10 иен 2,2776
10 российских рублей 3,9311
1 евро 27,4556

Як повідомляли Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,79 UAH/USD после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник на 21 коп. 

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 3 февраля на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Тем временем, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе сократился на 31,6% с 17,547 млрд гривен (на 1 января) до 12,066 млрд гривен (на 1 февраля).

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