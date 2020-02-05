Доллар обвалился: в среду НБУ укрепил гривну

Национальный банк после того, как на прошлой неделе продавал валюту для сдерживания девальвации, повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 февраля, на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 февраля, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на среду, 5 февраля:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,3751 1 доллар США 24,8523 1 швейцарский франк 25,6580 10 иен 2,2776 10 российских рублей 3,9311 1 евро 27,4556

Як повідомляли Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,79 UAH/USD после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник на 21 коп.

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 3 февраля на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Тем временем, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе сократился на 31,6% с 17,547 млрд гривен (на 1 января) до 12,066 млрд гривен (на 1 февраля).