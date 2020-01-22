подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27
˟
22 января 2020, среда, 15:45 304
Общество 2020-01-22T15:46:06+02:00
Українські Новини
В оккупированном Крыму запустят телеканал и газету на украинском языке, - СМИ

В оккупированном Крыму запустят телеканал и газету на украинском языке, - СМИ

Елизавета Кесельман
Крым, Аннексия Крыма, Украинский язык, Украинизация
Флаг Украины.Фото:pixabay
Флаг Украины.Фото:pixabay

После того, как в Крыму заявили о том, что закрывают иновещание, местные власти и общественники Крыма заявили о том, намерены запустить на полуострове газету и программу на украинском языке. Об этом передает российское агентство ТАСС.

"Конституцией Республики Крым государственными признаны сразу три языка: русский, украинский и крымско-татарский. Муниципальные и госучреждения указывают свои названия на всех трех", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, популяризация украинского языка является в регионе одним из государственных дел. Отмечается, что на этой почве будет проводится форум, круглые столыи выставки для распространения языка.

Сейчас украинский язык изучают как в школах, так и в вузах полуострова - Крымском инженерно-педагогическом и Крымском федеральном университетах (КФУ). В Севастополе с этого учебного года школьники могут по желанию выбирать эту дисциплину после того, как в региональный департамент поступили просьбы о введении уроков украинского.

Заместитель декана факультета славянской филологии и журналистики КФУ Сергей Диброва, который также преподает украинский язык и литературу в симферопольских школах, рассказал, что к нему регулярно обращаются сотрудники правоохранительных органов и представители власти Крыма за переводом документов как с русского на украинский, так и с украинского на русский язык.

"Наши выпускники обеспечивают этот процесс. К нам постоянно идут обращения в плане того, что нужно уточнить имена собственные и тому подобное. Язык востребован, и дети с ним работают постоянно", - отметил Диброва.

ним работают постоянно", - отметил Диброва.

Однако, В Крымском инженерно-педагогическом университете ситуация совершенно другая. По словам его ректора Чингиза Якубова, число абитуриентов вуза сокращается.

"Вопрос с их дальнейшим трудоустройством стоит достаточно остро. К сожалению, объективные реалии таковы, что желающих учиться на этом направлении подготовки с каждым годом становится все меньше", - рассказал Якубов.

По мнению председателя "Украинской общины Крыма" Анастасии Гридчиной, жители Крыма хорошо помнят, как насаждался язык до воссоединения с Россией, что и вызывает двустороннюю реакцию граждан на украинский язык. 

"Переломить неприязнь к украинскому языку очень тяжело. Мы сейчас постепенно стараемся привить любовь к нему, показать, что он не навязывается, что можно слушать и петь песни, потому что он очень мелодичный, можно читать наш интернет-ресурс "Переяславская Рада 2.0", который вещает и на украинском, и на русском языках. Мы видим интерес, видим статистику нашего сайта: у нас второе рождение украинского языка в Крыму происходит - его начинают любить, сохранять и оберегать", - рассказала ТАСС Гридчина.

Как сообщали Українські Новини, ранее власти аннексированного Крыма заявляли, что школьники Севастополя начали изучать украинский язык. 

Также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму, а Украину - упростить процедуру посещения полуострова.

Больше новостей о: Крым Аннексия Крыма Украинский язык Украинизация

Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019
За декабрь Разумков получил более 100 тысяч гривен зарплаты и "депутатских"
Новости
Экс-главред "24 канала" Трибушная отказалась от должности руководителя канала для оккупированных территорий 16:56
У Путина заявили, что Зеленский отправил Путину запрос на встречу, - СМИ 16:55
Квадрокоптер. Фото: facebook.com/ukroboronprom
"Укроборонпром" разработал первый военный квадрокоптер для армии 16:51
"Укртранснефть" вытеснила загрязненную российскую нефть из нефтепровода "Дружба" 16:50
Последствия взрыва петард в Днипре: мужчине оторвало руку по локоть, а девушка получила черепно-мозговую травму 16:47
больше новостей
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры 23:23
Смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку 23:55
Гривна продолжает стремительно расти: курс валют на среду 05:55
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
В соцсетях разделились мнения о заявлении Новосад о том, что она не может завести ребенка на зарплату министра 13:02
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
больше новостей
Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok