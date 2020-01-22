В оккупированном Крыму запустят телеканал и газету на украинском языке, - СМИ

После того, как в Крыму заявили о том, что закрывают иновещание, местные власти и общественники Крыма заявили о том, намерены запустить на полуострове газету и программу на украинском языке. Об этом передает российское агентство ТАСС.

"Конституцией Республики Крым государственными признаны сразу три языка: русский, украинский и крымско-татарский. Муниципальные и госучреждения указывают свои названия на всех трех", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, популяризация украинского языка является в регионе одним из государственных дел. Отмечается, что на этой почве будет проводится форум, круглые столыи выставки для распространения языка.

Сейчас украинский язык изучают как в школах, так и в вузах полуострова - Крымском инженерно-педагогическом и Крымском федеральном университетах (КФУ). В Севастополе с этого учебного года школьники могут по желанию выбирать эту дисциплину после того, как в региональный департамент поступили просьбы о введении уроков украинского.

Заместитель декана факультета славянской филологии и журналистики КФУ Сергей Диброва, который также преподает украинский язык и литературу в симферопольских школах, рассказал, что к нему регулярно обращаются сотрудники правоохранительных органов и представители власти Крыма за переводом документов как с русского на украинский, так и с украинского на русский язык.

"Наши выпускники обеспечивают этот процесс. К нам постоянно идут обращения в плане того, что нужно уточнить имена собственные и тому подобное. Язык востребован, и дети с ним работают постоянно", - отметил Диброва.

ним работают постоянно", - отметил Диброва.

Однако, В Крымском инженерно-педагогическом университете ситуация совершенно другая. По словам его ректора Чингиза Якубова, число абитуриентов вуза сокращается.

"Вопрос с их дальнейшим трудоустройством стоит достаточно остро. К сожалению, объективные реалии таковы, что желающих учиться на этом направлении подготовки с каждым годом становится все меньше", - рассказал Якубов.

По мнению председателя "Украинской общины Крыма" Анастасии Гридчиной, жители Крыма хорошо помнят, как насаждался язык до воссоединения с Россией, что и вызывает двустороннюю реакцию граждан на украинский язык.

"Переломить неприязнь к украинскому языку очень тяжело. Мы сейчас постепенно стараемся привить любовь к нему, показать, что он не навязывается, что можно слушать и петь песни, потому что он очень мелодичный, можно читать наш интернет-ресурс "Переяславская Рада 2.0", который вещает и на украинском, и на русском языках. Мы видим интерес, видим статистику нашего сайта: у нас второе рождение украинского языка в Крыму происходит - его начинают любить, сохранять и оберегать", - рассказала ТАСС Гридчина.

Как сообщали Українські Новини, ранее власти аннексированного Крыма заявляли, что школьники Севастополя начали изучать украинский язык.

Также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму, а Украину - упростить процедуру посещения полуострова.