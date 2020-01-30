Госсекретарь США Помпео прилетел в Киев

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Украина приветствует хорошего друга из США. Майк Помпео многое сделал лично, чтобы поддержать нас в тяжелые времена российской агрессии", - написал он в своем Twitter.

В ответ на это Помпео написал, что он рад приехать в Киев и добавил, что поддержка США к Украине остается непоколебимой.

Он также намере встретится с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства.

Пост Помпео в Twitter

Как сообщали Українські Новини, государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января для встреч с властями в рамках запланированной поездки по пяти странам.

Также Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января. Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.