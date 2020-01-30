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30 января 2020, четверг, 23:55 18
Внешняя политика 2020-01-30T23:55:02+02:00
Українські Новини
Госсекретарь США Помпео прилетел в Киев

Госсекретарь США Помпео прилетел в Киев

Таня Войтюк
Майк Помпео, США, визит в Киев, Украина, Егор Божок
Помпео прибыл в Украину. Фото: Twitter/@SecPompeo ·
Помпео прибыл в Украину. Фото: Twitter/@SecPompeo ·

Майк Помпео, из-за визита которого в Киеве могут ограничить движение транспорта, прибыл с двухдневным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку США суверенитета Украины

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Украина приветствует хорошего друга из США. Майк Помпео многое сделал лично, чтобы поддержать нас в тяжелые времена российской агрессии", - написал он в своем Twitter.

В ответ на это Помпео написал, что он рад приехать в Киев и добавил, что поддержка США к Украине остается непоколебимой.

Он также намере встретится с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства.

Пост Помпео в TwitterПост Помпео в Twitter

Как сообщали Українські Новини, государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января для встреч с властями в рамках запланированной поездки по пяти странам. 

Также Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января. Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

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