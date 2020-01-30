Госсекретарь США Помпео прилетел в Киев

Майк Помпео, из-за визита которого в Киеве могут ограничить движение транспорта, прибыл с двухдневным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку США суверенитета Украины Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. "Украина приветствует хорошего друга из США. Майк Помпео многое сделал лично, чтобы поддержать нас в тяжелые времена российской агрессии", - написал он в своем Twitter. В ответ на это Помпео написал, что он рад приехать в Киев и добавил, что поддержка США к Украине остается непоколебимой. Он также намере встретится с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства. Пост Помпео в Twitter Как сообщали Українські Новини, государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января для встреч с властями в рамках запланированной поездки по пяти странам. Также Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января. Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.