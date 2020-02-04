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04 лютого 2020, вівторок, 22:58 13
Суспільство 2020-02-04T23:10:23+02:00
Українські Новини
Помпео на закритій зустрічі в Києві заявив, що "Крим втрачено назавжди", — ЗМІ

Помпео на закритій зустрічі в Києві заявив, що "Крим втрачено назавжди", — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Київ, Майк Помпео, Джапарова Еміне
Майк Помпео і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Майк Помпео і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Держсекретар США Майк Помпео, який днями відвідав Україну, на одній із закритих зустрічей у Києві сказав, що Крим для України втрачений назавжди. Про це повідомляє НВ.

За даними видання, таку позицію Помпео висловив на зустрічі з представниками антикорупційного спільноти, президентом Американської торговельної палати і кримською активісткою Еміне Джапаровою, яка просила його тримати "Крим у полі зору зовнішньої політики США", а також допомогти з організацією конференції з кримського питання в американській столиці.

У відповідь Майк Помпео дав зрозуміти, що питання Криму закрито.

"Крим втрачено. Світові гравці це розуміють. Україна віддала Крим, а Росія не з тих, у кого щось можна забрати", - сказав держсекретар США.


Як повідомляли Українські Новини, у Кремлі відмовилися обговорювати Крим в нормандському" та інших форматах.

Раніше США розширили санкції ще на 8 осіб і фірму, причетних до незаконних перевезень і виборів в Криму.

Також Канада розширила санкції проти Росії за "вибори" в Криму.

Тим часом у ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму запустять телеканал і газету українською мовою.

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