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04 февраля 2020, вторник, 13:45 29
Судебная власть 2020-02-04T13:46:08+02:00
Українські Новини
Домашний арест Пашинского продлили до конца марта

Домашний арест Пашинского продлили до конца марта

Анна Рудык
Домашний арест, Печерский райсуд Киева, ГБР, Сергей Пашинский
Сергей Пашинский
Сергей Пашинский

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") до 27 марта.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Глеб Федур.

"Продлили до 27 марта", - сообщил он.

Пашинский и дальше обязан носить электронный браслет контроля.

В Государственном бюро расследований Українським Новинам сообщили, что в суд было внесено ходатайство о продлении Пашинскому меры пресечения.

Ранее избранная мера пресечения в виде домашнего ареста для Пашинского действовала до 29 января.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований отказалось сообщать информацию о том, вернули ли бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому (Народный фронт) обратно его пистолет.

Также ГБР повторно допросит всех свидетелей по делу Пашинского.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") до 29 января 2020 года. 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.

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