Домашній арешт Пашинського продовжили до кінця березня

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") до 27 березня.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Гліб Федур.

"Продовжили до 27 березня", - повідомив він.

Пашинський і далі зобов'язаний носити електронний браслет контролю.

У Державному бюро розслідувань Українським Новинам повідомили, що до суду було внесено клопотання про продовження Пашинському запобіжного заходу.

Раніше обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Пашинського діяла до 29 січня.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань відмовилося повідомляти інформацію про те, чи повернули колишньому депутату Верховної Ради Сергію Пашинському (Народний фронт) назад його пістолет.

Також ДБР повторно допитає всіх свідків у справі Пашинського.

Раніше Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") до 29 січня 2020 року. 12 жовтня захист Пашинського оскаржив його арешт. 15 жовтня Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО.