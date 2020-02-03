Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая

Кабинет Министров утвердил план предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса 2019-nCoV, а также национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

В частности, специально созданный оперативный штаб для координации действий возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.

Медицинские учреждения должны провести учения по готовности принять потенциальных больных, а системы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

Студентам из Китая, которые учатся в Украине, продлили каникулы.

Отмечается, что Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендуют украинцам временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где существует наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие регионы Китая.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 1 февраля в Украине не было зафиксировано зараженных коронавирусом.

Минздрав не считает нужным отправлять на карантин людей, вернувшихся из Китая.

Однако такие люди все же находятся под наблюдением специалистов.