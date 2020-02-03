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03 февраля 2020, понедельник, 12:37 109
Медицина 2020-02-03T12:38:06+02:00
Українські Новини
Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая

Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая

Оксана Соболь
Кабинет Министров, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Украине
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Кабинет Министров утвердил план предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса 2019-nCoV, а также национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

В частности, специально созданный оперативный штаб для координации действий возглавил премьер-министр Алексей Гончарук.

Медицинские учреждения должны провести учения по готовности принять потенциальных больных, а системы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

Студентам из Китая, которые учатся в Украине, продлили каникулы.

Отмечается, что Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендуют украинцам временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где существует наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие регионы Китая.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 1 февраля в Украине не было зафиксировано зараженных коронавирусом.

Минздрав не считает нужным отправлять на карантин людей, вернувшихся из Китая.

Однако такие люди все же находятся под наблюдением специалистов.

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