Опубликованы снимки размножения нового коронавируса

Так, сообщается, что ученые опубликовали увеличенные изображения микробной причины вспышки вируса, которая вызвала глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Микрофотографии показывают часть инфицированной клетки, выращенной в культуре, с вирусными частицами, которые высвобождаются из поверхности клетки.

"Каждая зараженная клетка производит тысячи новых частиц инфекционного вируса, которые могут продолжать инфицировать новые клетки", - сказал профессор Джон Николс.

