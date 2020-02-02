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02 февраля 2020, воскресенье, 10:55 305
Азия 2020-02-02T10:55:23+02:00
Українські Новини
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса

Опубликованы снимки размножения нового коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, вирус в Китае, Коронавирус в Китае, Эпидемия коронавируса
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal

Учеными из Гонконгского университета были опубликованы снимки процесса размножения коронавируса внутри клетки. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, сообщается, что ученые опубликовали увеличенные изображения микробной причины вспышки вируса, которая вызвала глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Микрофотографии показывают часть инфицированной клетки, выращенной в культуре, с вирусными частицами, которые высвобождаются из поверхности клетки.

"Каждая зараженная клетка производит тысячи новых частиц инфекционного вируса, которые могут продолжать инфицировать новые клетки", - сказал профессор Джон Николс.

Как сообщали Українські Новини, в Китае увеличилось количество погибших от коронавируса до 304 человек.

Ранее в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Тем временем первая смерть от коронавируса зафиксирована на Филиппинах. Скончался 44-летний мужчина, который приехал из Уханя (Китай).

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