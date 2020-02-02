Опубликованы снимки размножения нового коронавируса

Учеными из Гонконгского университета были опубликованы снимки процесса размножения коронавируса внутри клетки. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, сообщается, что ученые опубликовали увеличенные изображения микробной причины вспышки вируса, которая вызвала глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Микрофотографии показывают часть инфицированной клетки, выращенной в культуре, с вирусными частицами, которые высвобождаются из поверхности клетки.

"Каждая зараженная клетка производит тысячи новых частиц инфекционного вируса, которые могут продолжать инфицировать новые клетки", - сказал профессор Джон Николс.

Scientists in Hong Kong Release First Images of How Coronavirus Replicates in Cells #coronoavirus https://t.co/5PT1MjYxjw pic.twitter.com/NWgDCRWE5v — Sri Lanka Global (@srilankaglobal) January 31, 2020

Как сообщали Українські Новини, в Китае увеличилось количество погибших от коронавируса до 304 человек.

Ранее в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Тем временем первая смерть от коронавируса зафиксирована на Филиппинах. Скончался 44-летний мужчина, который приехал из Уханя (Китай).