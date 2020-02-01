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01 февраля 2020, суббота, 15:37 16
Мир 2020-02-01T15:39:01+02:00
Українські Новини
Обнародована статистика распространения коронавируса по миру

Обнародована статистика распространения коронавируса по миру

Таня Войтюк
Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китай, Вирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Несмотря на то, по заверениям Минздрава в Украине нет коронавируса из Китая, по состоянию на утро 1 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 11 374 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Согласно сообщению, подтверждено 133 случая завоза нового коронавируса в 24 странах мира (Тайланд, Япония, Сингапур, Тайвань, Австралия, Малайзия, США, Франция, Германия, Южная Корея, ОАЭ, Канада, Италия, Россия, Великобритания, Испания, Швеция, Вьетнам, Камбоджа, Финляндия, Индия, Непал, Республика Филиппины и Шри-Ланка).

Как отметили в Минздраве, Украина продолжает выполнять все технические рекомендации Всемирной организации здравоохранения по предупреждению распространения нового коронавируса. В свою очередь, на этот момент ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение пассажиров и грузов, это не считается эффективным средством предупреждения распространения вируса.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве объяснили, сможет ли медицинская маска защитить от китайского коронавируса и предоставили рекомендации о том, как защитить имунитет.

Тем временем из-за коронавируса китайцы по всему миру подверглись унижениям.

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