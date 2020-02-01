Обнародована статистика распространения коронавируса по миру

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Согласно сообщению, подтверждено 133 случая завоза нового коронавируса в 24 странах мира (Тайланд, Япония, Сингапур, Тайвань, Австралия, Малайзия, США, Франция, Германия, Южная Корея, ОАЭ, Канада, Италия, Россия, Великобритания, Испания, Швеция, Вьетнам, Камбоджа, Финляндия, Индия, Непал, Республика Филиппины и Шри-Ланка).

Как отметили в Минздраве, Украина продолжает выполнять все технические рекомендации Всемирной организации здравоохранения по предупреждению распространения нового коронавируса. В свою очередь, на этот момент ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение пассажиров и грузов, это не считается эффективным средством предупреждения распространения вируса.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве объяснили, сможет ли медицинская маска защитить от китайского коронавируса и предоставили рекомендации о том, как защитить имунитет.

Тем временем из-за коронавируса китайцы по всему миру подверглись унижениям.