В Ухане за десять дней построили больницу для пациентов с коронавирусом

В китайском городе Ухань, в котором началась вспышка коронавируса, закончили строительство госпиталя для пациентов с заболеванием. Больницу построили за десять дней, в работах приняли участие семь тысяч человек. Об этом сообщает "ВВС Россия".

Госпиталь начал принимать пациентов в понедельник, 3 февраля. Он рассчитан на тысячу мест. Сообщается, что в больницу направили почти 1,5 тысячи военных медиков.







Как сообщали Українські Новини, власти Китая изолировали еще один крупный город из-за коронавируса. В городе уже прекратил работать общественный транспорт, кинотеатры и музеи.

По последним данным, число заболевших коронавирусом превысило 17 тыс. человек. Всего же в больницах Китая под наблюдением находятся 152 700 человек, 475 пациентов выписаны после успешного курса лечения.



Кроме того, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.



Также опубликованы снимки размножения нового коронавируса.



Тем временем посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.