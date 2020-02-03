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  • Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек
03 февраля 2020, понедельник, 08:10 173
Мир 2020-02-03T08:10:02+02:00
Українські Новини
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек

Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек

Таня Войтюк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китай, Вирус, Ухань, КНР, Пневмония
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·

Число зараженных уханьской пневмонией стремительно растет. Так, согласно статистике распространения коронавируса по миру 1 февраля было зарегестрировано 11 374 заболевших, а по данным за 3 февраля новый вирус подтвержден у 17 205 человек, 361 человек уже скончался.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета КНР по делам здравоохранения.

За сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 829 человек, смертельных случаев - на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один - в городе Чунцине.

Всего же в больницах Китая под наблюдением находятся 152 700 человек, 475 пациентов выписаны после успешного курса лечения. За пределами материкового Китая число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, достигло 182 человек.

В Гонконге зафиксировано 15 случаев заболевания, на Тайване - десять, в Макао - восемь.

В странах Азии заразились 96 человек. В Европе - 23, в Северной Америке - 13, в Австралии - 12, в других государствах и районах мира зарегистрировано пять случаев заражения.

Коронавирусом можно заразиться повторно. Фото: Коронавирусом можно заразиться повторно. Скриншот: www.cgtn.com

Как сообщали Українські Новини, власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.

Также опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

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