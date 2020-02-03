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03 февраля 2020, понедельник, 19:04 2068
Общество 2020-02-03T19:08:22+02:00
Українські Новини
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку

Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку

Ольга Фандорина
Коммуналка, Кошка, Новые платежки
Евгений Брагар. Фото: Facebook/Евгений Брагар
Евгений Брагар. Фото: Facebook/Евгений Брагар

Депутат Рады от "Слуги народа" Евгений Брагар, предложивший пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить коммунальные счета, признался, что у него самого есть кошка.  Об этом он рассказал в интервью изданию "Страна".

Во время беседы Брагар заявил, что у него нет и никогда не было собак, зато признался, что у него есть кошка по имени Марта. На вопрос журналиста, готов ли он сам продать своего питомца, чтобы оплатить коммуналку, депутат ответил: "Нет, конечно!"

А сама пенсионерка рассказала, что Брагар позвонил к ней и извинился.

Как сообщали Українські Новини, пенсионерка из Аджамки посоветовала депутату Брагару продать свои мозги.

Также пенсионерка Любовь Колючая заявила, что у премьер-министра Алексея Гончарука нет никакого достоинства.

Тем временем в соцсетях троллят Брагара, который предложил продать собаку и заплатить за газ.

Также журналисты показали фото собаки, которую Брагар предлагал пенсионерке продать.

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