Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку

Депутат Рады от "Слуги народа" Евгений Брагар, предложивший пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить коммунальные счета, признался, что у него самого есть кошка. Об этом он рассказал в интервью изданию "Страна".

Во время беседы Брагар заявил, что у него нет и никогда не было собак, зато признался, что у него есть кошка по имени Марта. На вопрос журналиста, готов ли он сам продать своего питомца, чтобы оплатить коммуналку, депутат ответил: "Нет, конечно!"

А сама пенсионерка рассказала, что Брагар позвонил к ней и извинился.

Как сообщали Українські Новини, пенсионерка из Аджамки посоветовала депутату Брагару продать свои мозги.

Также пенсионерка Любовь Колючая заявила, что у премьер-министра Алексея Гончарука нет никакого достоинства.

Тем временем в соцсетях троллят Брагара, который предложил продать собаку и заплатить за газ.

Также журналисты показали фото собаки, которую Брагар предлагал пенсионерке продать.