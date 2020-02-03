подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
03 февраля 2020, понедельник, 18:26 32
Внешняя политика 2020-02-03T18:38:52+02:00
Українські Новини
Видео дня: Эрдоган поприветствовал почетный караул словами "Слава Украине"

Видео дня: Эрдоган поприветствовал почетный караул словами "Слава Украине"

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Видео дня, Слава Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной встречи с президентом  Владимиром Зеленским поприветствовал почетный караул в Киеве и сказал на украинском языке "Слава Украине". В свою очередь военные ответили Эрдогану "Героям слава". Соответствующее видео появилось в YouTube "Радио Свобода". 

Официальная церемония встречи высокого гостя прошла возле Мариинского дворца в Киеве. Во время нее Эрдоган вместе с президентом Владимиром Зеленским традиционно осмотрели строй почетного караула.

При этом, приветствуя украинских военных турецкий лидер обратился к ним словами "Слава Украине". После этого Эрдоган и Зеленский прослушали национальные гимны и отправились на переговоры в формате тет-а-тет.




Как сообщали Українські Новини, Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений. 

Ранее в Офисе президента трижды ошиблись в имени турецкого президента Эрдогана. 

Также в Киеве возле станции метро "Арсенальная" сняли кортеж Эрдогана из 19 авто. 

Кроме того, Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных. 

 

 

 

 

 

 

Больше новостей о: Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Видео дня Слава Украине

Украина рассчитывает на помощь Турции в освобожден...
Зеленский заявил, что скоро появятся даты возвраще...
Видео дня: самые яркие кадры с украинскими военным...
"Слава Украине - Героям слава": Рада проголосовала...
Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений
38,5% опрошенных стали хуже относиться к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием
Новости
В свой день рождения умер режиссер Олег Педан 18:55
Правительство Гончарука действительно снизило платежку на газ, даже с учетом того, что их теперь приходит две, - Семенюк 18:40
Свинья.Фото: pixabay
Приют животных в США ищет работника для объятий с поросятами 18:39
В Нидерландах четырем фигурантам дела МН17 предъявили обвинения, — росЗМИ 18:35
Зеленский и Эрдоган. Скриншот: YouTube/Радио Свобода
Видео дня: Эрдоган поприветствовал почетный караул словами "Слава Украине" 18:26
больше новостей
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Мем про продажу собак для оплаты коммуналки. Фото: Фейсбук/Александр Бабак
Соцсети взорвались фотожабами и мемами на совет Брагаря "продать собаку для оплаты коммуналки" 12:19
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагара продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:56
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек 08:10
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
больше новостей
В Украине массово закрывают школы на карантин: список областей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok