Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной встречи с президентом Владимиром Зеленским поприветствовал почетный караул в Киеве и сказал на украинском языке "Слава Украине". В свою очередь военные ответили Эрдогану "Героям слава". Соответствующее видео появилось в YouTube "Радио Свобода".

Официальная церемония встречи высокого гостя прошла возле Мариинского дворца в Киеве. Во время нее Эрдоган вместе с президентом Владимиром Зеленским традиционно осмотрели строй почетного караула.

При этом, приветствуя украинских военных турецкий лидер обратился к ним словами "Слава Украине". После этого Эрдоган и Зеленский прослушали национальные гимны и отправились на переговоры в формате тет-а-тет.







Как сообщали Українські Новини, Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений.

Ранее в Офисе президента трижды ошиблись в имени турецкого президента Эрдогана.



Также в Киеве возле станции метро "Арсенальная" сняли кортеж Эрдогана из 19 авто.



Кроме того, Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных.