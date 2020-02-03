Холодницкий опроверг свою отставку

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий отрицает информацию о своей отставке.

Об этом он заявил Українським Новинам.

"Эта информация не отвечает действительности. Это ложь", - сказал он.

Холодницкий отметил, что находится на работе и работает в обычном режиме.

Он подчеркнул, что уйдет в отставку 30 ноября, в день, когда закончатся его полномочия как руководителя САП.

Ранее СМИ сообщили, что Холодницкий подал в отставку из-за длительного конфликта с директором НАБУ Артемом Сытником.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий был в отпуске до 20 января.

Темв ременем, заработная плата Назара Холодницкого за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен.

Кроме того, Холодницкийв ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше.

Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли.