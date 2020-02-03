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03 февраля 2020, понедельник, 11:48 204
Судебная власть 2020-02-03T11:52:41+02:00
Українські Новини
Холодницкий опроверг свою отставку

Холодницкий опроверг свою отставку

Ярина Вацяк
САП, Чиновник, Отставка, Назар Холодницкий
Назар Холодницкий.
Назар Холодницкий.

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий отрицает информацию о своей отставке.

Об этом он заявил Українським Новинам.

"Эта информация не отвечает действительности. Это ложь", - сказал он.

Холодницкий отметил, что находится на работе и работает в обычном режиме.

Он подчеркнул, что уйдет в отставку 30 ноября, в день, когда закончатся его полномочия как руководителя САП.

Ранее СМИ сообщили, что Холодницкий подал в отставку из-за длительного конфликта с директором НАБУ Артемом Сытником.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий был в отпуске до 20 января.

Темв ременем, заработная плата Назара Холодницкого за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен.

Кроме того, Холодницкийв ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше

Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли. 

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