Холодницкий в ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за ноябрь составила 239 353 гривны.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Ранее Українськi Новини составили октябрьский ТОП самых больших зарплат украинских борцов с коррупцией и преступностью.

Также Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре.

Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли. А зарплата Холодницкого за июль составила 180 тыс. гривен, в мае же его зарплата уменьшилась на 200 тысяч гривен.