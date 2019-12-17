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17 декабря 2019, вторник, 05:30 489 Документ
Судебная власть 2019-12-17T08:00:02+02:00
Українські Новини
Холодницкий в ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше

Холодницкий в ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше

Анна Рудык
Назар Холодницкий, САП, зарплаты чиновников
Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницкий
Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницкий

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за ноябрь составила 239 353 гривны.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 63 432 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Ранее Українськi Новини составили октябрьский ТОП самых больших зарплат украинских борцов с коррупцией и преступностью.

Также Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре.

Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли. А зарплата Холодницкого за июль составила 180 тыс. гривен, в мае же его зарплата уменьшилась на 200 тысяч гривен

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