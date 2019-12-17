Холодницкий в ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за ноябрь составила 239 353 гривны. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин. Оклад прокурора составил 63 432 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов. Ранее Українськi Новини составили октябрьский ТОП самых больших зарплат украинских борцов с коррупцией и преступностью. Также Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре. Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли. А зарплата Холодницкого за июль составила 180 тыс. гривен, в мае же его зарплата уменьшилась на 200 тысяч гривен.