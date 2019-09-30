ГПУ закрыла дело по Холодницкому, на основании которого его прослушивали

Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли.\r\nОб этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".\r\n"ГПУ закрыла дело, на основании которого и начали прослушивать руководителя САП Назара Холодницкого", - сказано в сообщении.\r\nСогласно ему, речь идет о деле о возможной причастности Назара Холодницкого к вымогательству взятки в семье арестованного ГПУ бывшего руководителя Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка. По делу, посредником в получении взятки выступил друг или знакомый Холодницкого.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже в деле фигурировал главный военный прокурор Анатолий Матиос. Сумма взятки составляла 1 млн долларов. Однако 6 июня это дело закрыли из-за отсутствия в действиях состава уголовного преступления.\r\nНо уже 30 августа суд принял решение о возобновлении этого дела.\r\nКак сообщали Українські Новини, зарплата Холодницкого резко выросла на 100 тыс. гривен. Также Зеленский не предлагал Сытнику и Холодницкому уйти в отставку.