Холодницкий ушел в отпуск

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который в ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше, ушел в отпуск до 20 января.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе Генеральной прокуратуры.

"Он в отпуске до 20 января", - сказал собеседник.

Он не уточнил, где Холодницкий проводит отпуск.

При этом другой информированный источник сообщил Українським Новинам, что Холодницкий взял неиспользованный отпуск за 2015 год.

Как сообщали Українськi Новини, Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре.

Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли. А зарплата Холодницкого за июль составила 180 тыс. гривен, в мае же его зарплата уменьшилась на 200 тысяч гривен.