подписаться на рассылку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 января 2020, пятница, 09:00 328
Силовые структуры 2020-01-03T09:01:41+02:00
Українські Новини
Холодницкий ушел в отпуск

Холодницкий ушел в отпуск

Надежда Комендантова
Назар Холодницкий, Отпуск, отпуск чиновников, САП
Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который в ноябре получил 240 тыс. гривен при окладе почти в 4 раза меньше, ушел в отпуск до 20 января.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе Генеральной прокуратуры.

"Он в отпуске до 20 января", - сказал собеседник.

Он не уточнил, где Холодницкий проводит отпуск.

При этом другой информированный источник сообщил Українським Новинам, что Холодницкий взял неиспользованный отпуск за 2015 год.

Как сообщали Українськi Новини, Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре.

Ранее Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого после того, как дело на Холодницкого за недостоверное декларирование закрыли. А зарплата Холодницкого за июль составила 180 тыс. гривен, в мае же его зарплата уменьшилась на 200 тысяч гривен

 

Больше новостей о: Назар Холодницкий Отпуск отпуск чиновников САП

Новости
Сегодня начали действовать новые счета для уплаты ЕСВ 10:13
ДТП в Киеве. Фото: Информатор.
В центре Киеве Volkswagen протаранил Suzuki и перевернулся: пьяный водитель лег на землю отдохнуть 09:55
Сулеймани. Скришот Reuters.
США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала 09:25
Холодницкий ушел в отпуск 09:00
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
больше новостей
В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой 12:46
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Ударят 7-градусные морозы со снегопадами: прогноз погоды на второй день января 21:00 Карта
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
"Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема 14:10 Документ
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok