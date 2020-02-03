Холодницький спростував свою відставку

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заперечує інформацію про свою відставку. Про це він заявив Українським Новинам. "Ця інформація не відповідає дійсності. Це брехня", - сказав він. Холодницький зазначив, що перебуває на роботі і працює в звичайному режимі. Він наголосив, що піде у відставку 30 листопада, в день, коли закінчаться його повноваження як керівника САП. Раніше ЗМІ повідомили, що Холодницький подав у відставку через тривалий конфлікт з директором НАБУ Артемом Ситником. Як повідомляли Українські Новини, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький був у відпустці до 20 січня. Тим часом, заробітна плата Назара Холодницкого за грудень 2019 року становила 211 717 гривень. Крім того, Холодницкий в листопаді отримав 240 тис. гривень при окладі майже в 4 рази менше. Раніше Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якого почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького після того, як справа на Холодницкого за недостовірне декларування закрили.