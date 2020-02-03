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03 лютого 2020, понеділок, 11:48 23
Судова влада 2020-02-03T12:01:28+02:00
Українські Новини
Холодницький спростував свою відставку

Холодницький спростував свою відставку

Ярина Вацяк
САП, Відставка, Назар Холодницький
Назар Холодницький.
Назар Холодницький.

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заперечує інформацію про свою відставку.

Про це він заявив Українським Новинам.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Це брехня", - сказав він.

Холодницький зазначив, що перебуває на роботі і працює в звичайному режимі.

Він наголосив, що піде у відставку 30 листопада, в день, коли закінчаться його повноваження як керівника САП.

Раніше ЗМІ повідомили, що Холодницький подав у відставку через тривалий конфлікт з директором НАБУ Артемом Ситником.

Як повідомляли Українські Новини, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький був у відпустці до 20 січня.

Тим часом, заробітна плата Назара Холодницкого за грудень 2019 року становила 211 717 гривень.

Крім того, Холодницкий в листопаді отримав 240 тис. гривень при окладі майже в 4 рази менше.

Раніше Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якого почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького після того, як справа на Холодницкого за недостовірне декларування закрили.

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