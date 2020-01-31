В Кривом Роге закроют все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Кривой Рог (Днепропетровская область) закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Криворожского городского совета, передают Українські Новини. Сообщается, что эпидемический порог по заболеванию острыми респираторными вирусными инфекциями превышен на 2,4%. На 30 января число больных детей возрастом до 18 лет составляет 3,5 тыс. человек. Предварительно, карантин продлится до 17 февраля. Всего в Кривом Роге функционирует 150 школ.Как сообщали Українські Новини, за неделю гриппом в Украине заболели более 140 тысяч человек. С начала октября прививки сделали почти 232 тыс. человек.Ранее в Запорожской области женщина умерла от гриппа. Это второй летальный исход от гриппа в этом году в Запорожской области.Кроме того, в Киеве из-за гриппа приостановили занятия в некоторых школах. В Николаеве также закрыли школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ.Тем временем уровень вакцинации от гриппа среди украинцев стремительно растет. По состоянию на четвертую неделю 2020 года, вакцинировались около 220 тысяч украинцев.