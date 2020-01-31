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31 января 2020, пятница, 15:50 66
Общество 2020-01-31T15:51:22+02:00
Українські Новини
В Кривом Роге закроют все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Кривом Роге закроют все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Валерия Драгомирова
Грипп, Карантин, Карантин в школах, ОРВИ, Кривой Рог
Грипп. Фото: 6264.com.ua
Грипп. Фото: 6264.com.ua

Кривой Рог (Днепропетровская область) закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 3 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Криворожского городского совета, передают Українські Новини.

Сообщается, что эпидемический порог по заболеванию острыми респираторными вирусными инфекциями превышен на 2,4%.

На 30 января число больных детей возрастом до 18 лет составляет 3,5 тыс. человек.

Предварительно, карантин продлится до 17 февраля.

Всего в Кривом Роге функционирует 150 школ.


Как сообщали Українські Новини, за неделю гриппом в Украине заболели более 140 тысяч человек. С начала октября прививки сделали почти 232 тыс. человек.

Ранее в Запорожской области женщина умерла от гриппа. Это второй летальный исход от гриппа в этом году в Запорожской области.

Кроме того, в Киеве из-за гриппа приостановили занятия в некоторых школах. В Николаеве также закрыли школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

Тем временем уровень вакцинации от гриппа среди украинцев стремительно растет. По состоянию на четвертую неделю 2020 года, вакцинировались около 220 тысяч украинцев.

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