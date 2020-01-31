У Кривому Розі закриють всі школи на карантин через грип і ГРВІ

Кривий Ріг (Дніпропетровська область) закрив всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 3 лютого. Про це повідомила прес-служба Криворізької міської ради, передають Українські Новини. Повідомляється, що епідемічний поріг щодо захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції перевищено на 2,4%. На 30 січня кількість хворих дітей віком до 18 років становить 3,5 тис. чоловік. Попередньо, карантин триватиме до 17 лютого. Всього в Кривому Розі функціонує 150 шкіл.Як повідомляли Українські Новини, за тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли понад 140 тисяч осіб. З початку жовтня щеплення зробили майже 232 тис. осіб.Раніше у Запорізькій області жінка померла від грипу. Це другий летальний випадок від грипу у цьому році в Запорізькій області.Крім того, у Києві через грип призупинили заняття в деяких школах. У Миколаєві також закрили школи на карантин через грип і ГРВІ.Тим часом рівень вакцинації від грипу серед українців стрімко зростає. Станом на четвертий тиждень 2020 року, щеплено близько 220 тисяч українців.