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31 січня 2020, пʼятниця, 16:03 12
Суспільство 2020-01-31T16:04:40+02:00
Українські Новини
У Кривому Розі закриють всі школи на карантин через грип і ГРВІ

У Кривому Розі закриють всі школи на карантин через грип і ГРВІ

Валерия Драгомирова
Грип, ГРВІ, Карантин в школах, Кривий Ріг
Грип. Фото: 6264.com.ua
Грип. Фото: 6264.com.ua

Кривий Ріг (Дніпропетровська область) закрив всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 3 лютого.

Про це повідомила прес-служба Криворізької міської ради, передають Українські Новини.

Повідомляється, що епідемічний поріг щодо захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції перевищено на 2,4%.

На 30 січня кількість хворих дітей віком до 18 років становить 3,5 тис. чоловік.

Попередньо, карантин триватиме до 17 лютого.

Всього в Кривому Розі функціонує 150 шкіл.


Як повідомляли Українські Новини, за тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли понад 140 тисяч осіб. З початку жовтня щеплення зробили майже 232 тис. осіб.

Раніше у Запорізькій області жінка померла від грипу. Це другий летальний випадок від грипу у цьому році в Запорізькій області.

Крім того, у Києві через грип призупинили заняття в деяких школах. У Миколаєві також закрили школи на карантин через грип і ГРВІ.

Тим часом рівень вакцинації від грипу серед українців стрімко зростає. Станом на четвертий тиждень 2020 року, щеплено близько 220 тисяч українців.

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