В Николаеве закрыли школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В то время как в Украине массово закрывают школы на карантин, Николаев приостановил занятия в 23 школах полностью в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщило управление образования Николаевского городского совета, передают Українські Новини.

"С 30 января приостанавливается образовательный процесс в школах №№ 29, 49, 11, 20, 32, 22, гимназии №41, юридическом лицее и муниципальном коллегиуме имени В.Д. Чайки", - говорится в сообщении.

Ранее в Николаеве закрыли на карантин еще 14 школ.

Введение общего карантина предусмотрено в случае 20% уровня заболеваемости.

Как сообщали Українські Новини, за неделю гриппом в Украине заболели более 140 тысяч человек. С начала октября прививки сделали почти 232 тыс. человек.



Ранее в Запорожской области женщина умерла от гриппа. Это второй летальный исход от гриппа в этом году в Запорожской области.



Кроме того, в Киеве из-за гриппа приостановили занятия в некоторых школах.



Тем временем уровень вакцинации от гриппа среди украинцев стремительно растет.