СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука

В то время, как у Зеленского нет заявленияпремьер-министра Алексея Гончарука об отставке, Служба безопасности Украины засекретила информацию по уголовному производству по факту его прослушивания на совещании с представителями Национального банка.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Дело расследуется по части 3 статьи 359 Уголовного кодекса.

Вся остальная информация не может быть разглашена из-за конфеденциальности.

В частности, СБУ не ответила, кто был допрошен в рамках расследования и был ли допрошен Гончарук.

Ответ СБУ на запрос журналиста "Українських новин".

Как сообщали Українські Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.



17 января Гончарук подал заявление об отставке.



Однако Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат и призвал правоохранительные органы в течение двух недель установить причастных к аудиозаписи совещания Гончарука с отдельными представителями Кабинета Министров и НБУ. СБУ расследует прослушку Гончарука.