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31 січня 2020, пʼятниця, 09:15 39
Силові структури 2020-01-31T09:46:08+02:00
Українські Новини
СБУ засекретила справу про прослуховування Гончарука

СБУ засекретила справу про прослуховування Гончарука

Надежда Комендантова
Олексій Гончарук, СБУ, Прем'єр-міністр України, прослуховування Гончарука
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс президента
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс президента

В той час, як у Зеленського немає заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, Служба безпеки України засекретила інформацію по кримінальному провадженню за фактом його прослуховування на нараді з представниками Національного банку.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Справа розслідується за частиною 3 статті 359 Кримінального кодексу.

Вся інша інформація не може бути розголошена через конфіденційность.

Зокрема, СБУ не відповіла, хто був допитаний в рамках розслідування і чи був допитаний Гончарук.

Відповідь СБУ на запит журналістаВідповідь СБУ на запит журналіста "Українських новин".

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня, в Інтернеті була поширена аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

17 січня Гончарук подав заяву про відставку. Однак Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат і закликав правоохоронні органи протягом двох тижнів встановити причетних до аудіозаписи наради Гончарука з окремими представниками Кабінету Міністрів і НБУ. СБУ розслідує прослуховування Гончарука.

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СБУ засекретила справу про прослуховування Гончарука
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