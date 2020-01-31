СБУ засекретила справу про прослуховування Гончарука

В той час, як у Зеленського немає заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, Служба безпеки України засекретила інформацію по кримінальному провадженню за фактом його прослуховування на нараді з представниками Національного банку.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Справа розслідується за частиною 3 статті 359 Кримінального кодексу.

Вся інша інформація не може бути розголошена через конфіденційность.

Зокрема, СБУ не відповіла, хто був допитаний в рамках розслідування і чи був допитаний Гончарук.

Відповідь СБУ на запит журналіста "Українських новин".

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня, в Інтернеті була поширена аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

17 січня Гончарук подав заяву про відставку. Однак Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат і закликав правоохоронні органи протягом двох тижнів встановити причетних до аудіозаписи наради Гончарука з окремими представниками Кабінету Міністрів і НБУ. СБУ розслідує прослуховування Гончарука.