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29 января 2020, среда, 19:57 24 Документ
Политика 2020-01-29T20:03:00+02:00
Українські Новини
У Зеленского нет заявления Гончарука об отставке

У Зеленского нет заявления Гончарука об отставке

Валерия Драгомирова
Офис Президента Украины, Заявление об отставке, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис президента
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис президента

В Офисе Президента Владимира Зеленского нет заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом говорится в ответе Департамента доступа к публичной информации Офиса Президента на запрос Українських Новин.


В документе отмечается, что заявление Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса Президента не зарегистрировано.

"На Ваш запрос, поступивший в Департамент доступа к публичной информации Офиса Президента Украины 17 января 2020 года, сообщаем, что по информации, предоставленной Департаментом документального обеспечения, заявление об отставке Премьер-министра Украины А. Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса Президента Украины не зарегистрировано", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українські Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

17 января Гончарук подал заявление об отставке

Однако Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат.

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