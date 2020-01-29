У Зеленского нет заявления Гончарука об отставке

В Офисе Президента Владимира Зеленского нет заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом говорится в ответе Департамента доступа к публичной информации Офиса Президента на запрос Українських Новин.



В документе отмечается, что заявление Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса Президента не зарегистрировано.

"На Ваш запрос, поступивший в Департамент доступа к публичной информации Офиса Президента Украины 17 января 2020 года, сообщаем, что по информации, предоставленной Департаментом документального обеспечения, заявление об отставке Премьер-министра Украины А. Гончарука в регистрационно-справочной базе Офиса Президента Украины не зарегистрировано", - говорится в сообщении.









Как сообщали Українські Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.



17 января Гончарук подал заявление об отставке.



Однако Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат.