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17 января 2020, пятница, 09:49 106 Обновляется
Кабмин 2020-01-17T10:02:55+02:00
Українські Новини
Гончарук подал заявление об отставке

Гончарук подал заявление об отставке

Надежда Комендантова
Алексей Гончарук, Отставка, Премьер-министр
Гончарук. Фото: Кабмин
Гончарук. Фото: Кабмин

Премьер-министр Алексей Гончарук после скандального обнародования якобы прослушивания его разговора  подал заявление об отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я пришел на должность - выполнять программу Президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы избавиться от любых сомнений в нашем уважении и доверии к Президенту, я написал заявление об отставке и передал его Президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук.

При этом он отметил, что действующий состав Кабинета Министров является командой порядочных людей, однако многим группам влияния выгодно, чтобы это выглядело иначе.

Как сообщали Українськi Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также в совещании приписывается участие заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и министру финансов Оксане Маркаровой. Участники записи обсуждают, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны. Пресс-служба Кабмина в среду вечером заявила, что не имеет информации о подлинности записи и отрицает информацию о том, что Гончарук после ее публикации якобы подал в отставку.

Фракция "слуг народа" вызвала Гончарука на объяснение, но он не пришел. Предпочел объяснить все лично Зеленскому. В результате, депутаты пробовали проголосовать отставку премьера, но она не прошла. "За" высказались лишь 10 депутатов, во главе с Дубинским и Бужанским. 

Тем временем, Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада.

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