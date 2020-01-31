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31 января 2020, пятница, 07:00 664
Политика 2020-01-31T07:00:03+02:00
Українські Новини
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников

Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников

Елизавета Кесельман
Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Кабинет Министров, Верховная Рада, зарплаты чиновников
Гончарук и Зеленский. Фото: Кабмин
Гончарук и Зеленский. Фото: Кабмин

17 января Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет дать еще один шанс правительству Алексея Гончарука, который написал заявление об отставке, с поручением решить вопрос высоких зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Спустя 2 недели премьер-министр не показал результат решения данного вопроса.

Так, генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин задекларировал 489,1 тыс. гривен зарплаты в январе. В частности, 16 января Рябикин получил 255 693 гривны зарплаты по основному месту работы - аэропорт "Борисполь", а 21 января задекларировал получение еще 233 400 гривен зарплаты на том же предприятии.

При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Уволенный председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook заявил, что в конце месяца его ожидает "немаленькая компенсация". Однако, какая сумма заработанных средств, чиновник не уточняет.

"Она (компенсация) - не маленькая, скажу сразу. Но, это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - добавил Кравцов.

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев, а также Юрий Витренко, по прогнозам политога Кирилла Молчанова, получат рекордную в истории Украины премию, которая составляет порядка 1 млрд грн.

"Все будет зависеть от курса доллара, но цифра составляет 1% от суммы, указаной в решении Стокгольмского арбитража $2,9 млрд, что равно $29 млн, сегодня это больше 700 млн грн", - написал политолог.

Молчанов также напомнил, что "в предыдущий "приход" Коболев скромно выписал себе "всего" 8 млн долларов и отправил их "на помощь" маме, которая проживает в США".

Также 30 января, Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта о зарплатах бюджетников, поданных Кабинетом министров.

Согласно им, начисление зарплат хотят изменить: учителям оклад могут понизить, чиновникам - повысить

Законопроектом предусмотрено внести соответствующие изменения в действующие законы, которыми регулируются зарплаты должностных лиц. При этом коэффициенты не меняются, но если раньше должностной оклад чиновника составлял n-ное количество прожиточных минимумов, то теперь – такое же количество минимальных должностных окладов, или n/2 минимальных зарплат.

Как сообщали Українські Новини, 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен.

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