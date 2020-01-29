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  • Уволенный из "Укрзализныци" Кравцов похвастался "не маленькой компенсацией" за досрочное расторжение контракта
29 января 2020, среда, 21:31 16
Общество 2020-01-29T21:31:28+02:00
Українські Новини
Уволенный из "Укрзализныци" Кравцов похвастался "не маленькой компенсацией" за досрочное расторжение контракта

Уволенный из "Укрзализныци" Кравцов похвастался "не маленькой компенсацией" за досрочное расторжение контракта

Анна Рудык
Евгений Кравцов, Денежная компенсация, Расторжение контракта, Укрзализныця
Евгений Кравцов. Фото: kmu.gov.ua
Евгений Кравцов. Фото: kmu.gov.ua

Уволенный председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов ожидает выплаты денежной компенсации из-за досрочного разрыва контракта с ним.

Об этом Кравцов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Почти все KPI (ключевые показатели эффективности - англ. Key Performance Indicators) выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO, как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось", - написал он.

По его словам, 28 января было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю.

"Она (компенсация) - не маленькая, скажу сразу. Но, это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - добавил Кравцов.

При этом он отметил, что "Укрзализныця" находится в одном из своих лучших времен практически по всем показателям.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци".

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело на Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха. 

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