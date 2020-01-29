Уволенный из "Укрзализныци" Кравцов похвастался "не маленькой компенсацией" за досрочное расторжение контракта

Уволенный председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов ожидает выплаты денежной компенсации из-за досрочного разрыва контракта с ним.

Об этом Кравцов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Почти все KPI (ключевые показатели эффективности - англ. Key Performance Indicators) выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO, как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось", - написал он.

По его словам, 28 января было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю.

"Она (компенсация) - не маленькая, скажу сразу. Но, это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - добавил Кравцов.

При этом он отметил, что "Укрзализныця" находится в одном из своих лучших времен практически по всем показателям.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци".

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело на Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха.