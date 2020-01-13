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13 января 2020, понедельник, 20:27 596
Политика 2020-01-13T21:45:31+02:00
Українські Новини
Коболев и Витренко получат премию 1 млрд гривен, - политолог

Коболев и Витренко получат премию 1 млрд гривен, - политолог

Анна Рудык

Топ-чиновники НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев и Юрий Витренко получат рекордную в истории Украины премию, которая составляет порядка 1 млрд грн. Об этом сообщает политолог Кирилл Молчанов на своей странице в Facebook.


"Все будет зависеть от курса доллара, но цифра составляет 1% от суммы, указаной в решении Стокгольмского арбитража $2,9 млрд, что равно $29 млн, сегодня это больше 700 млн грн", - написал политолог.

Эксперт напомнил, что в конце декабря прошлого года "Газпром" выполнил решение Стокгольмского арбитража и перечислил на счет НАК "Нафтогаза" 2,9 миллиарда долларов.

"Сегодня обнаружилась ложка дегтя в бочке "перемоги". Коболев и Витренко получат премию почти 1 млрд грн", - сообщил он.

"Напоминаю, что в предыдущий "приход" Коболев скромно выписал себе "всего" 8 млн долларов и отправил их "на помощь" маме, которая проживает в США. Теперь вот под елку еще вознаграждение подоспело. Не плохой выдался у руководителей "Нафтогаза" год, надо сказать", - подытожил Молчанов.
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