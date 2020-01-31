Минуло 2 тижні, як Зеленський доручив Гончаруку обрізати космічні зарплати посадовців

17 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче дати ще один шанс уряду Олексія Гончарука, який написав заяву про відставку, за дорученням вирішити питання високих зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях. Через 2 тижні прем'єр-міністр не показав результат вирішення цього питання.

Так, генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 489,1 тис. гривень зарплати в січні. Зокрема, 16 січня Рябікін отримав 255 693 гривні зарплати за основним місцем роботи - аеропорт "Бориспіль", а 21 січня задекларував отримання ще 233 400 гривень зарплати на тому ж підприємстві.

При цьому в декларації не вказано період, за який була отримана зарплата.

Звільнений голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook заявив, що в кінці місяця його очікує "немаленька компенсація". Однак яка сума зароблених коштів, чиновник не уточнює.

"Вона (компенсація) - не маленька, скажу відразу. Але, це - рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу в транспортному секторі без грошових виплат за контрактом", - додав Кравцов.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, а також Юрій Вітренко, за прогнозами політолога Кирила Молчанова, отримають рекордну в історії України премію, яка становить близько 1 млрд грн.

"Все буде залежати від курсу долара, але цифра становить 1% від суми, вказаної у рішенні Стокгольмського арбітражу $2,9 млрд, що дорівнює $29 млн, сьогодні це більше 700 млн грн", - написав політолог.

Молчанов також нагадав, що "попередній "прихід" Коболєв скромно виписав собі "всього" 8 млн доларів і відправив їх "на допомогу" мами, яка проживає в США".

Також 30 січня, Верховна Рада зареєструвала два законопроекти про зарплати бюджетників, поданих Кабінетом міністрів.

Згідно з ним, нарахування зарплат хочуть змінити: вчителям оклад можуть знизити, чиновникам - підвищити

Законопроектом передбачено внести відповідні зміни в діючі закони, якими регулюються зарплати посадових осіб. При цьому коефіцієнти не змінюються, але якщо раніше посадовий оклад чиновника складав n-нну кількість прожиткових мінімумів, то тепер – таку ж кількість мінімальних посадових окладів, або n/2 мінімальних зарплат.

Як повідомляли Українські Новини, 43 чиновника в Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень.