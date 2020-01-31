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31 січня 2020, пʼятниця, 07:00 4
Політика 2020-01-31T07:58:27+02:00
Українські Новини
Минуло 2 тижні, як Зеленський доручив Гончаруку обрізати космічні зарплати посадовців

Минуло 2 тижні, як Зеленський доручив Гончаруку обрізати космічні зарплати посадовців

Елизавета Кесельман
зарплати чиновників, Володимир Зеленський, Олексій Гончарук
Гончарук та Зеленський. Фото: Кабмін
Гончарук та Зеленський. Фото: Кабмін

17 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче дати ще один шанс уряду Олексія Гончарука, який написав заяву про відставку, за дорученням вирішити питання високих зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях. Через 2 тижні прем'єр-міністр не показав результат вирішення цього питання.

Так, генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 489,1 тис. гривень зарплати в січні. Зокрема, 16 січня Рябікін отримав 255 693 гривні зарплати за основним місцем роботи - аеропорт "Бориспіль", а 21 січня задекларував отримання ще 233 400 гривень зарплати на тому ж підприємстві.

При цьому в декларації не вказано період, за який була отримана зарплата.

Звільнений голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook заявив, що в кінці місяця його очікує "немаленька компенсація". Однак яка сума зароблених коштів, чиновник не уточнює.

"Вона (компенсація) - не маленька, скажу відразу. Але, це - рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу в транспортному секторі без грошових виплат за контрактом", - додав Кравцов.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, а також Юрій Вітренко, за прогнозами політолога Кирила Молчанова, отримають рекордну в історії України премію, яка становить близько 1 млрд грн.

"Все буде залежати від курсу долара, але цифра становить 1% від суми, вказаної у рішенні Стокгольмського арбітражу $2,9 млрд, що дорівнює $29 млн, сьогодні це більше 700 млн грн", - написав політолог.

Молчанов також нагадав, що "попередній "прихід" Коболєв скромно виписав собі "всього" 8 млн доларів і відправив їх "на допомогу" мами, яка проживає в США".

Також 30 січня, Верховна Рада зареєструвала два законопроекти про зарплати бюджетників, поданих Кабінетом міністрів.

Згідно з ним, нарахування зарплат хочуть змінити: вчителям оклад можуть знизити, чиновникам - підвищити

Законопроектом передбачено внести відповідні зміни в діючі закони, якими регулюються зарплати посадових осіб. При цьому коефіцієнти не змінюються, але якщо раніше посадовий оклад чиновника складав n-нну кількість прожиткових мінімумів, то тепер – таку ж кількість мінімальних посадових окладів, або n/2 мінімальних зарплат.

Як повідомляли Українські Новини, 43 чиновника в Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень.

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